Разрушения чрезвычайно серьезные: враг снова атаковал энергетику Одесской области
- В ночь на 13 февраля российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы, вызвав чрезвычайно серьезные разрушения.
- В ДТЭК сообщили, что ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
В ночь на 13 февраля российская армия запустила по Украине ударные дроны. Под вражеской атакой снова оказалась энергетическая инфраструктура Одессы.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Читайте также Много отключений света в течение всех суток: какие графики будут действовать 13 февраля
Какие последствия ничего обстрела Одесской области?
В ДТЭК заявили, что разрушения в результате ночного удара чрезвычайно серьезные.
По словам энергетиков, теперь ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки,
– отметили представители ДТЭК.
Там также добавили, что первоочередной задачей является восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры.
Напомним, под атакой в Одесской области оказались портовые сооружения, жилые кварталы, промышленные объекты и энергетические мощности. В частности в местном порту серьезно повреждены склады с минеральными удобрениями. В результате попаданий вспыхнули пожары: загорелись четыре легковых автомобиля и несколько грузовых вагонов.
К сожалению, российский удар унес жизнь одного человека, еще шестеро получили ранения.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
В Киеве в результате российского обстрела 12 февраля без тепла остались почти 2 600 абонентов из-за повреждения теплосети. Энергетики работают над восстановлением подачи тепла в домах.
Уже к 13:00 энергетики восстановили в Киеве электроснабжение для 100 000 семей после ночной массированной атаки. Деснянский район снова столицы будут отключать по временным графикам.
Прошлой ночью россияне также били по Одесской области – под атакой так же оказался энергетический объект компании ДТЭК. Обстрел вызвал новые разрушения технических сооружений и привел к нарушениям в работе местной энергосистемы