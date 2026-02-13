Разрушения чрезвычайно серьезные: враг снова атаковал энергетику Одесской области

В ночь на 13 февраля российская армия запустила по Украине ударные дроны. Под вражеской атакой снова оказалась энергетическая инфраструктура Одессы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также Много отключений света в течение всех суток: какие графики будут действовать 13 февраля

Какие последствия ничего обстрела Одесской области?

В ДТЭК заявили, что разрушения в результате ночного удара чрезвычайно серьезные.

По словам энергетиков, теперь ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки,

– отметили представители ДТЭК.

Там также добавили, что первоочередной задачей является восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры.

Напомним, под атакой в Одесской области оказались портовые сооружения, жилые кварталы, промышленные объекты и энергетические мощности. В частности в местном порту серьезно повреждены склады с минеральными удобрениями. В результате попаданий вспыхнули пожары: загорелись четыре легковых автомобиля и несколько грузовых вагонов.

К сожалению, российский удар унес жизнь одного человека, еще шестеро получили ранения.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?