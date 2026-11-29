Враг совершил атаку на Одесскую область / ОВА

29 ноября российская армия нанесла очередной удар по Одесской области, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Вражеские снаряды попали в гражданские хозяйственные постройки и жилой сектор.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в Telegram. Adv Каковы подробности? Под вражескими ударами оказались частный жилой дом, фермерское хозяйство и складские помещения с детскими игрушками. Последствия обстрела: смотрите фото ОВА 1 2 3 1 / 3 На местах попаданий сразу развернули работу экстренные службы, спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы. Мои соболезнования родным и близким погибшего человека– написал глава области. Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 24 ноября российские оккупанты нанесли удары по Одесской области. Тогда в результате вражеского обстрела в Одесском районе и Подольске погибли двое мирных жителей, среди которых был 17-летний юноша, а еще трое человек получили ранения.

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