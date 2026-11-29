Ворог атакував Одещину / ОВА

Російська армія 29 листопада завдала чергового удару по Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення. Ворожі снаряди поцілили у цивільні господарські будівлі та житловий сектор.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram. Adv Які подробиці? Під ворожими ударами опинилися приватний житловий будинок, фермерське господарство та складські приміщення з дитячими іграшками. Наслідки обстрілу: дивіться фото ОВА 1 2 3 1 / 3 На місцях прильотів одразу розгорнули роботу екстрені служби, рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали. Мої співчуття рідним та близьким загиблої людини– написав очільник області. Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, 24 листопада російські окупанти завдали ударів по Одещині. Тоді через ворожий обстріл в Одеському районі та Подільську загинули двоє цивільних, серед яких був 17-річний юнак, а ще троє людей дістали поранення.

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