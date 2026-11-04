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Поразили объект энергетики и ТЦ: россияне ночью атаковали Одесскую область

София Рожик
Атака на Одесскую область

Россия ночью совершила атаку на энергетические объекты Одесской области / ОВА

В ночь на 4 ноября российские войска провели атаку на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. БПЛА поразили объект энергетики, а также здание торгового центра и частный жилой сектор.

Об этом утром сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

 
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Что известно о последствиях обстрела

По предварительным данным, в результате ударов никто не пострадал.

В здании торгового центра из-за вражеского попадания вспыхнул пожар, который спасатели уже оперативно ликвидировали.

В настоящее время на всех поврежденных объектах продолжается ликвидация последствий атаки, специалисты оценивают масштабы разрушений.

Атака на Одесскую область / ОВА

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Напомним, что после ночной атаки в ряде других областей также фиксируются последствия. В частности, Россия атаковала дронами энергетический объект на Волыни. Утром свет в домах местных жителей уже восстановили.

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Россия наносила удары и по энергетике Тернопольской области, а также целенаправленно атаковала энергообъект в Кировоградской области.

Тем временем в Днепре россияне нанесли удар по предприятию. Там вспыхнул пожар, есть раненые.

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