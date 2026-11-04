Поцілили в об'єкт енергетики та ТЦ: росіяни вночі атакували Одещину

Росія вночі атакувала енергетику Одещини / ОВА
Російські війська в ніч проти 4 листопада атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. БпЛА поцілили в об'єкт енергетики, а ще в будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор.
Про це вранці повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.
популярні відео
Що відомо про наслідки обстрілу
За попередніми даними, внаслідок ударів минулося без постраждалих.
У будівлі торговельного центру через вороже влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники вже оперативно ліквідували.
Наразі на всіх пошкоджених локаціях триває ліквідація наслідків атаки, фахівці оцінюють масштаби руйнувань.
Атака на Одещину / ОВА
1 / 4
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нагадаємо, що після нічної атаки у низці інших областей теж фіксують наслідки. Зокрема, Росія атакувала дронами енергооб'єкт на Волині. Світло у домівки місцевих на ранок уже повернули.
Прогнози
Росія била й по енергетиці Тернопільщини, а також цілилася в енергооб'єкт на Кіровоградщині.
Тим часом у Дніпрі росіяни вдарили по підприємству. Там спалахнула пожежа, є поранені.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі