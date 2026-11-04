Поцілили в об'єкт енергетики та ТЦ: росіяни вночі атакували Одещину

Про це вранці повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про наслідки обстрілу

За попередніми даними, внаслідок ударів минулося без постраждалих.

У будівлі торговельного центру через вороже влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники вже оперативно ліквідували.

Наразі на всіх пошкоджених локаціях триває ліквідація наслідків атаки, фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

Атака на Одещину / ОВА

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Нагадаємо, що після нічної атаки у низці інших областей теж фіксують наслідки. Зокрема, Росія атакувала дронами енергооб'єкт на Волині. Світло у домівки місцевих на ранок уже повернули.

Росія била й по енергетиці Тернопільщини, а також цілилася в енергооб'єкт на Кіровоградщині.

Тим часом у Дніпрі росіяни вдарили по підприємству. Там спалахнула пожежа, є поранені.