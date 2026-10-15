Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно об атаке
Сообщается, что прилет произошел в селе Маяки.
В 11:20 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, направлявшемся на этот населенный пункт.
Российский беспилотник попал в супермаркет "Таврия В".
Официальной информации от властей об атаке пока нет. Но сообщается, что в момент атаки внутри могло находиться много людей.
Атака на Маяки: смотрите видео
Напомним, что 15 октября от российского террора пострадал ряд регионов.
Например, Россия атаковала Киев. Осколки упали во дворе жилого дома, есть пострадавшие. Страна-террористка также нанесла удар беспилотником вблизи школы в Полтаве, есть повреждения, дети находились в укрытии.