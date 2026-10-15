Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Що відомо про атаку

Повідомляється, що приліт стався у селі Маяки.

Об 11:20 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на цей населений пункт.

Російський безпілотник влучив у супермаркет "Таврія В".

Офіційної інформації від влади щодо атаки наразі немає. Але повідомляється, що у момент атаки всередині могло перебувати багато людей.

Атака на Маяки: дивіться відео

Нагадаємо, що 15 жовтня від російського терору постраждала низка регіонів.

До прикладу, Росія атакувала Київ. Уламки впали у дворі житлового будинку, є постраждалі. Країна-терористка також вдарила безпілотником поблизу школи у Полтаві, є пошкодження, діти були в укритті.