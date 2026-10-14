Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
Які наслідки?
Вороже влучання зафіксували о 20:57. Під атакою був Чортківський район області.
На місце прильоту виїхали всі відповідні екстрені служби. Наразі місцева влада уточнює інформацію щодо можливих постраждалих внаслідок удару.
В ОВА наголосили, що небезпека нових атак залишається високою.
Загроза протягом цієї ночі посилена. Тому на сигнали тривоги реагуйте особливо уважно – залишайтеся в укриттях до відбою!
– закликав Тарас Пастух.
Нагадаємо, останніми днями західні регіони України дедалі частіше стають цілями реактивних дронів. Зокрема, під час масованої атаки в ніч на 13 жовтня ворожі безпілотники також атакували Тернопіль. Тоді було зафіксовано влучання в одне з адміністративних приміщень міста.