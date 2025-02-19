Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Он отметил, что эта атака является особенно циничной, ведь на переговорах в Эр-Рияде Россия утверждала, что якобы не атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

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Зеленский отреагировал на ночной террор Одессы

Президент Украины сообщил, что в ночь на 19 февраля Россия в очередной раз била по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что оккупанты уже почти три года воюют с энергетикой, не жалея ни ракет, ни ударных дронов.

Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике. Почти в то же время – такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что по состоянию на этот момент по меньшей мере 160 тысяч одесситов остались без тепла и электроснабжения. Кроме того, отсутствует тепло- и электроснабжение в 13 школах, детских садах и нескольких больницах.

Сейчас ремонтные бригады и все коммунальные службы работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома одесситов.

Последствия атаки по Одессе: смотрите видео

"Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям. Должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять – на них надо давить ради мира", – резюмировал Зеленский.

Ранее стало известно, что в результате атаки по Одессе пострадало 4 человека. Среди пострадавших – ребенок.