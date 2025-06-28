Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.
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Последствия атаки на Одессу
Поздно вечером 27 июня и после полуночи в Одессе прогремели взрывы. Оккупанты атаковали город "Шахедами".
К сожалению, в результате атаки есть повреждения. Как сообщили в ОВА, враг ударил по гражданской инфраструктуре – повреждена жилая инфраструктура, дома и машины. Также известно о пострадавших. По предварительным данным, по меньшей мере три человека пострадали в результате атаки.
Мэр Одессы показал первые кадры с последствиями вражеской атаки. На них видны повреждения многоэтажки и задымление.
Дом в Одессе после атаки / Фото Геннадия Труханова
Труханов добавил, что сейчас аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. Кроме того, на месте атаки работают специалисты, которые оказывают психологическую помощь.
Одесса после ночной атаки – больше в галерее
Мэр Одессы также показал, как оказывают помощь тем, кто пережил российскую атаку.
Пострадавшим оказывают помощь в Одессе: смотрите видео
В ночь на 20 июня оккупанты также атаковали Одесскую область. Тогда российский БПЛА разрушил дом одесского спасателя Александра Ламекина.