Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
До теми В Одесі прогриміла серія вибухів
Наслідки атаки на Одесу
Пізно ввечері 27 червня та після опівночі в Одесі пролунали вибухи. Окупанти атакували місто "Шахедами".
На жаль, унаслідок атаки є пошкодження. Як повідомили в ОВА, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі – пошкоджено житлову інфраструктуру, будинки та автівки. Також відомо про потерпілих. За попередніми даними, щонайменше троє людей постраждали унаслідок атаки.
Мер Одеси показав перші кадри з наслідками ворожої атаки. На них видно пошкодження багатоповерхівки та задимлення.
Будинок в Одесі після атаки / Фото Геннадія Труханова
Труханов додав, що наразі аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Крім того, на місці атаки працюють фахівці, які надають психологічну допомогу.
Одеса після нічної атаки – більше у галереї
Мер Одеси також показав, як надають допомогу тим, хто пережив російську атаку.
Потерпілим надають допомогу в Одесі: дивіться відео
У ніч на 20 червня окупанти також атакували Одещину. Тоді російський БпЛА зруйнував дім одеського рятувальника Олександра Ламекіна.