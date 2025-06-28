Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.

Зверніть увагу Ворог атакує Україну "Шахедами": куди летять дрони, де наразі лунає тривога

Які наслідки атаки "Шахедами" на Одесу 28 червня

Росія атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Голова ОВА повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав Олег Кіпер.

Також зазначив, що на місці триває ліквідація наслідків ворожого удару.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.