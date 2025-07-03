Жительницы Одессы рассказали, как прошла эта ужасная ночь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Думская.

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Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одессы

После ночной российской атаки по Одессе спасатели эвакуировали 50 жителей девятиэтажного дома. 11 человек смогли спасти с помощью спецтехники.

Российские БпЛА полностью разрушили 6 квартир, еще 36 имеют частичные повреждения.

К счастью, люди спаслись. Одна из жительниц пострадавшего дома Галина Викторовна рассказала, как слышала громкие взрывы над домом, хотя сначала увидела в сети, что дроны еще далеко.

Раз ударило – я вскочила. Ударило второй раз – уже слышу на лестничной площадке люди ходят. И я быстро халат надела и вышла с ключами и телефоном,

– рассказала одесситка.

Галина живет на первом этаже поврежденного дома. Известно, что из-за атаки во многих помещениях выбиты окна. Спасатели не впускали людей в дом во время спасательно-аварийных работ, поэтому на тот момент она не знала, в каком состоянии находится ее квартира, однако говорит, что ее окна спас балкон соседей сверху.

Другая жительница Одессы Лидия, которая находилась в соседнем доме, также рассказала о прошедшей ночи. Она отметила, что взрывов было несколько, от ударной волны содрогались стены. К счастью, ее дом БпЛА обошли стороной.

Когда я вышла на балкон, смотрю – тут везде горит, седьмой этаж и вход в подъезд горит. Через некоторое время приехали спасатели,

– поделилась женщина.

Жители рассказывают, что во время обстрела им действительно было страшно. По состоянию на 10:33 известно, что работа ГСЧС на локациях обстрела в Одессе завершена. Из-за вражеских ударов пострадали 6 человек.