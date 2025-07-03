Жительки Одеси розповіли, як минула ця жахлива ніч. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Думська.

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Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одеси

Після нічної російської атаки по Одесі рятувальники евакуювали 50 мешканців дев'ятиповерхового будинку. 11 людей змогли врятувати за допомогою спецтехніки.

Російські БпЛА повністю зруйнували 6 квартир, ще 36 мають часткові пошкодження.

На щастя, люди врятувалися. Одна з мешканок постраждалого будинку Галина Вікторівна розповіла, як чула гучні вибухи над будинком, хоча спочатку побачила в мережі, що дрони ще далеко.

Раз вдарило – я схопилася. Вдарило другий раз – вже чую на сходовому майданчику люди ходять. І я швидко халат вдягнула й вийшла з ключами й телефоном,

– розповіла одеситка.

Пані Галина мешкає на першому поверсі пошкодженого будинку. Відомо, що через атаку в багатьох помешканнях вибито вікна. Рятувальники не впускали людей в будинок під час рятувально-аварійних робіт, тому на той момент вона не знала, в якому стані перебуває її квартира, однак говорить, що її вікна врятував балкон сусідів зверху.

Інша жителька Одеси Лідія, яка перебувала в сусідньому будинку, також розповіла про минулу ніч. Вона зазначила, що вибухів було кілька, від ударної хвилі здригалися стіни. На щастя, її будинок БпЛА оминули.

Коли я вийшла на балкон, дивлюся – тут всюди горить, сьомий поверх і вхід до під'їзду горить. Через деякий час приїхали рятувальники,

– поділилася жінка.

Жителі розповідають, що під час обстрілу їм дійсно було страшно. Станом на 10:33 відомо, що робота ДСНС на локаціях обстрілу в Одесі завершена. Через ворожі удари постраждали 6 людей.