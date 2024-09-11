Об этом 24 Каналу рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан. Известно, что на аэродроме "Оленья" базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, из которых Россия обстреливает Украину.

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Почему важно бить по таким аэродромам

Как отметил Хазан, на этом аэродроме также расположены самолеты авиации, которые оккупанты используют в Северном море. Если есть возможность, было бы хорошо часто атаковать такие аэродромы.

В таком случае они будут постоянно вынуждены выводить самолеты от удара. Это имеет свои последствия.

Во время таких атак оккупанты должны подготовить самолеты к вылету, чтобы вывести их из-под удара. Так используется ресурс самолетов. Не говорю уже о топливе. Также это стрессовая ситуация для экипажа, членов команды; испорченное настроение и т.п,

– сказал Хазан.

Оккупанты должны осознавать, что Украина имеет возможность уничтожать их личный состав и военную технику далеко за пределами нашего государства.

Обратите внимание! Где расположен аэродром "Оленья" – смотрите в материале 24 Канала.

11 сентября оккупанты жаловались на атаку беспилотников вблизи "Оленьи". Там рассказывали, что сбили два дрона.