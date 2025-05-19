Детали передает 24 Канал со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.

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Что было поражено в Крыму 16 мая

Как выяснили журналисты, оккупационные власти провели эвакуацию более 2 тысяч гражданских. А некоторые оккупанты ранены.

В селе Перевальное в Симферопольском районе на территории воинской части 12676 беспилотники поразили склад с боеприпасами, в результате чего возникла их детонация. Кроме этого, на территории воинской части сгорело 4 здания на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Также известно о пострадавших среди военнослужащих. Мирные жители не пострадали,

– сказано в посте.



Перевальное в Крыму, где 16 мая была поражена воинская часть / ASTRA

Россияне скрыли информацию и об атаке по Крыму, и об эвакуации. Гражданских переселили в пункт временного размещения в село Доброе.

Всего во время атаки был уничтожен склад с боеприпасами и 4 помещения.

Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что вблизи села Перевальное также размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. А среди оккупантов есть погибшие.