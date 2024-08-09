Взрывы в Полтаве раздавались ориентировочно в 4:03 9 августа. Воздушную тревогу в Полтавской области объявили ориентировочно в 1:01 и продолжалась она до 5:53, потом – с 06:10 по 06:37, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на Полтавщину

Глава Полтавской областной военной администрации заявил, что ночью враг атаковал регион.

Ночью по воздушным целям хорошо отработали Силы обороны. К счастью, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших также нет,

– рассказал Филипп Пронин.

В мониторинговых телеграм-каналах писали, что дроны были возле Гадяча западным курсом и южнее Полтавы.

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Кстати, взрывы раздавались также в Днепре – там оккупанты ударили дронами поздно вечером 9 августа.

Утром 9 августа глава Днепропетровской ОВА рассказал, что над регионом защитники неба сбили два российских дрона. Также оккупанты ориентировочно 15 раз атаковали Никопольщину. В частности, били по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской громаде с помощью артиллерии и дронов-камикадзе.

Люди не пострадали, однако враги повредили инфраструктуру.