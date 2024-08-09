Вибухи в Полтаві лунали орієнтовно о 4:03 9 серпня. Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили орієнтовно о 1:01 й тривала вона до 5:53, потім – з 06:10 по 06:37, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Полтавщину

Глава Полтавської обласної військової адміністрації заявив, що вночі ворог атакував регіон.

Вночі по повітряним цілям гарно відпрацювали Сили оборони. На щастя, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає,

– розповів Філіп Пронін.

У моніторингових телеграм-каналах писали, що дрони були біля Гадяча західним курсом та південніше Полтави.

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До речі, вибухи лунали також у Дніпрі – там окупанти вдарили дронами пізно ввечері проти 9 серпня.

Вранці 9 серпня глава Дніпропетровської ОВА розповів, що над регіоном оборонці неба збили два російських дрони. Також окупанти орієнтовно 15 разів атакували Нікопольщину. Зокрема, били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій і Покровській громаді з допомогою артилерії та дронів-камікадзе.

Люди не постраждали, проте вороги пошкодили інфраструктуру.