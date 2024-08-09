Жителів області попереджали про загрозу російських "Шахедів". 24 Канал закликає дніпрян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи в Дніпрі
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще 8 серпня о 23:10. Повітряні сили попереджали про загрозу російських "Шахедів".
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
– писали військові.
Повітряні сили також через близько пів години зазначили, що БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом. Згодом стало відомо про рух безпілотників у напрямку міста Дніпра.
"Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях", – закликали захисники.
Вибухи у самому Дніпрі пролунали близько 00:35 9 серпня. Про гучні звуки писали кореспонденти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – зазначали журналісти.
Станом на 00:47 повітряна тривога по всій Дніпропетровській області триває. Про наслідки атаки поки що ні в ОВА, ні в міській раді не повідомляли.