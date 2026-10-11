Об этом в фейсбуке сообщил глава Рокитновской общины Григорий Таргонский.

Что известно о гибели ребенка?

По его словам, прощание с мальчиком по имени Максим состоится 11 октября в селе Буда.

Все это время люди молились, надеясь на чудо, веря, что ребенка удастся спасти. Каждый ждал хороших новостей, каждый надеялся, что, несмотря ни на что, мальчик останется жив,

– написал глава общины.

Во время вражеского обстрела 9 октября за медицинской помощью в общей сложности обратились восемь местных жителей. Большинство из них получили осколочные ранения, в частности 12-летнюю девочку Кристину доставили на лечение в Ровно.

Что известно о вражеской атаке?

В результате попаданий повреждения получили около 20 частных домов, а также объекты торговли и ресторанного бизнеса. Три жилых дома подверглись значительным разрушениям, в них повреждены крыши, окна и двери.

По данным полиции Ровенской области, примерно в 16:30 во время повторного удара беспилотниками пострадали семь человек, среди которых четверо детей. На месте падения БПЛА работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники СБУ, расследующие военное преступление.

Напомним, ранее мы писали о другом трагическом обстреле, когда российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам. В результате того обстрела погибли 22 человека, среди которых пятеро детей.

10 октября от российского террора пострадало Запорожье. Жертвами удара стали 20 человек, еще десятки получили ранения. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура города.