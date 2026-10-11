Про це у фейсбуці повідомив голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський.

Що відомо про загибель дитини?

За його словами, прощання із хлопчиком на ім'я Максим відбудеться 11 жовтня у селі Буда.

Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво, вірячи, що дитину вдасться врятувати. Кожен чекав на добру звістку, кожен сподівався, що попри все хлопчик житиме,

– написав голова громади.

Під час ворожого обстрілу 9 жовтня за медичною допомогою загалом звернулися восьмеро місцевих мешканців. Більшість із них дістали осколкові поранення, зокрема 12-річну дівчинку Христину доставили на лікування до Рівного.

Що відомо про ворожу атаку?

Внаслідок влучань пошкоджень зазнали приблизно 20 приватних домогосподарств, а також об'єкти торгівлі та ресторанного господарства. Три житлові будинки зазнали значних руйнувань, у них пошкоджено покрівлі, вікна та двері.

За даними поліції Рівненської області, приблизно о 16:30 під час повторного удару безпілотниками постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей. На місці падіння БпЛА працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та співробітники СБУ, які розслідують воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший трагічний обстріл, коли російські війська завдали ракетного удару по Прилуках. Внаслідок того обстрілу загинули 22 людини, серед яких п'ятеро дітей.

10 жовтня від російського терору постраждало Запоріжжя. Жертвами удару стали 20 людей, ще десятки отримали поранення. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у місті.