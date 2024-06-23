В Севастополе во время атаки не включили тревогу: местные жалуются, что на пляже дети

В воскресенье, 23 июня, в разных районах Севастополя гремели звуки взрывов. Местные жители жаловались, что на момент атаки не была объявлена воздушная тревога.

О звуках взрывов в Севастополе в телеграмм-каналах начали сообщать в 12:16. Интересно, что оккупационные власти признали атаку, а вот комментировать, почему не включили воздушную тревогу – не стали.

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Взрывы в Крыму 23 июня

"Взрывы раздаются в Севастополе, движение по Крымскому мосту перекрыто", – сообщали тт-каналы.

В 12:21 губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы работе ПВО, призвав местных сохранять спокойствие.

В 12:17 ПВО работала в ПВО бухте Казачья и районе Молочной балки.

"Была сирена у в/ч, после этого очень громкие хлопки, земля трясется", – сообщали очевидцы.

Кроме того, громко было на улице Астана Кесаева и в Балаклаве.

Воздушную тревогу не объявляли

Местные жители пишут в сети, что тревоги не было. По данным "властей", есть пострадавшие – они получили осколочные ранения.



В Севастополе во время атаки не объявляли об угрозе / Сриншот из телеграмма



Местные жалуются из-за равнодушия властей / Скриншот из телеграма



Россияне не понимают, почему не было объявлено об угрозе атаки / Скриншот из телеграмма

Не объявляя воздушную тревогу оккупационные власти подвергают опасности граждан. Кроме того, учитывая то, какой ненадежной является российская противовоздушная оборона и как часто она "пропускает" воздушные цели.

Позже Развожаев сообщил о якобы сбитии 5 воздушных целей в небе над акваторией. По его словам, их осколки упали в прибрежной зоне.

Неответственность россиян

Предварительно сообщили, что в районе Учкуевки получили осколочные ранения 12 человек. В Любимовке также ранены 2 человека.

Также , вроде, в результате падения осколков ракеты на территории жилого сектора на Северной стороне произошло возгорание дома.

Российское минобороны заявило об атаке "ATACMS"

Российское министерство обороны сообщило, что якобы, во время отражения атаки в оккупированном Севастополе российские силы ПВО уничтожили 4 ракеты "ATACMS".

"Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - добавили в МО страны-агрессора.

Там тоже сообщили о пострадавших. Говорят, что в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

В то же время сегодняшние взрывы в Севастополе Силы обороны Украины пока не комментировали.