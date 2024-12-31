Также всего 10 населенных пунктов области пострадали от российских артобстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

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Шостку атаковали в две волны

На Шостку россияне направили 13 ракет двумя волнами.

В 3 часа было 4 ракеты применены по инфраструктуре города Шостки, и в 8 часов – еще 9 ракет. В результате чего пострадала существенно инфраструктура: три котельные. 45 домов без отопления,

– сообщил Владимир Артюх.

Ранее в полиции Сумской области рассказали, что есть разрушения объектов критической инфраструктуры, а также взрывной волной повреждены 12 многоэтажек, 3 частных дома, 2 образовательные учреждения, гаражи, заборы и другие хозяйственные постройки.

Ликвидация последствий удара продолжается. В частности, работают бригады, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение.