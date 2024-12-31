Також загалом 10 населених пунктів області постраждали від російських артобстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

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Шостку атакували у дві хвилі

На Шостку росіяни спрямували 13 ракет двома хвилями.

О 3 годині було 4 ракети застосовано по інфраструктурі міста Шостки, і о 8 годині – ще 9 ракет. Внаслідок чого постраждала суттєво інфраструктура: три котельні. 45 будинків без опалення,

– повідомив Володимир Артюх.

Раніше у поліції Сумщини розповіли, що є руйнування об'єктів критичної інфраструктури, а також вибуховою хвилею пошкоджено 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 освітні заклади, гаражі, паркани та інші господарчі споруди.

Ліквідація наслідків удару триває. Зокрема, працюють бригади, щоб якомога швидше відновити теплопостачання.