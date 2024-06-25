Об этом сообщили в телеграм-канале "Крым.Реалии". Там показали снимок "Радио Свободы".

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Фото последствий удара по складу боеприпасов в Воронежской области

На спутниковом снимке, который обнародовало издание, можно увидеть пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области. На фотографии заметно по меньшей мере 2 очага пожара.

Журналисты отметили, что это соответствует данным местных жителей, которые жаловались на атаку двух дронов в ночь на вторник.

В издании отметили, что как следует из данных сервиса Wikimapia, склад был оборудован возле бывшей фермы.



Спутниковый снимок последствий удара по складу боеприпасов в Воронежской области России / Фото "Радио Свобода"

Заметим, что ранее атаку официально подтвердили в ГУР МО. Там заявили, что на месте поражения вспыхнул огромный пожар с детонацией. В разведывательном ведомстве отмечали, что полевой склад с боеприпасами будет взрываться еще долго.