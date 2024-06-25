Взрывы продолжались с ночи до утра, жителям было запрещено выходить из домов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России признали удар по складу боеприпасов

Сегодня, 25 июня, в Воронежской области, в поселке Ольховатка, были повреждены склады с боеприпасами в результате атаки беспилотников. Жителям было запрещено выходить из домов из-за угрозы взрывов.

Российские СМИ сообщают, что атака произошла в 2:30 ночи 25 июня, когда два беспилотника попали в территорию воинской части на улице 50-летия ВЛКСМ.

В результате удара вспыхнули два склада с боеприпасами, где хранилось более 3 тысяч снарядов, что привело к детонации. Территория вокруг военной части была оцеплена, а жителям рекомендовали оставаться дома.

Губернатор Воронежской области утром сообщил, что два муниципалитета подверглись атаке.

В Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. Никто из жителей района не пострадал. Проведено оповещение граждан, проживающих в муниципалитете, с просьбой временно не покидать свои дома и по возможности находиться в помещениях без окон,

– рассказал он.

Местный губернатор также уверяет, что с жителями проведен инструктаж для обеспечения их безопасности.

Заметим, что ранее атаку официально подтвердили в ГУР МО. Там заявили, что детонация боеприпасов в Воронежской области продолжается и сейчас, вероятно, это будет продолжаться еще долго.

