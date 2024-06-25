Вибухи тривали з ночі до ранку, мешканцям було заборонено виходити з домівок. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії визнали удар по складу боєприпасів

Сьогодні, 25 червня, у Воронезькій області, в селищі Ольховатка, були пошкоджені склади з боєприпасами внаслідок атаки безпілотників. Мешканцям було заборонено виходити з домівок через загрозу вибухів.

Російські ЗМІ повідомляють, що атака відбулася о 2:30 ночі 25 червня, коли два безпілотники влучили у територію військової частини на вулиці 50-річчя ВЛКСМ.

У результаті удару спалахнули два склади з боєприпасами, де зберігалося понад 3 тисячі снарядів, що призвело до детонації. Територію навколо військової частини оточили, а мешканцям рекомендували залишатися вдома.

Губернатор Воронезької області вранці повідомив, що два муніципалітети зазнали атаки.

В Ольховатському районі відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. Ніхто із мешканців району не постраждав. Проведено оповіщення громадян, які мешкають у муніципалітеті, з проханням тимчасово не залишати свої будинки та по можливості перебувати у приміщеннях без вікон,

– розповів він.

Місцевий губернатор також запевняє, що із жителями проведено інструктаж для забезпечення їхньої безпеки.

Зауважимо, що раніше атаку офіційно підтвердили в ГУР МО. Там заявили, що детонація боєприпасів у Воронезькій області продовжується і зараз, ймовірно, це триватиме ще довго.

