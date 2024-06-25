Після атаки там спалахнула величезна пожежа з детонацією. Наслідки росіянам досі не вдалося ліквідувати, до того ж у ГУР додали, що вибухатиме там ще довго.

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ГУР вдарило по військові частині в Ольховатському районі

Російські ЗМІ заявили про атаку приблизно о 2:30 ночі. Кажуть, до них прилетіли два дрони, і обидва уразили територію, де зберігалися російські снаряди. А їх там могло бути понад 3000. Площа майданчиків зі снарядами становить 3500 квадратних метрів. Територію військової частини оточили та закликали мешканців району не покидати своїх домівок.

Додамо, що Ольховатський район знаходиться на південному заході Воронезької області. Згідно з гугл-картою, від Харкова до атакованої російської території приблизно 300 кілометрів. Відстань до адміністративного центру – Воронежа, – 202 кілометри.

Де розташований Ольховатський район: дивіться на карті