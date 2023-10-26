Речь об укрытии в помещении "Укртелекома" и противорадиационном укрытии в многоэтажке возле детского сада, сообщил городской голова Славуты Василий Сидор.

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Ко мне поступило два сообщения-жалобы о доступе к укрытиям. Это объект "Укртелекома" и противорадиационное укрытие в многоэтажке возле детского сада. Последнее использовали заведения дошкольного образования: там хранились продукты, вода, другие вещи, но после обращения людей уже все оттуда забрали,

– сообщил городской голова.

Откроют ли укрытие теперь

Теперь, по его словам, укрытие в садике будет доступно местным жителям во время воздушной тревоги. А вот по хранилищу в помещении "Укртелекома" – продолжаются переговоры с руководством и пока вопрос остается открытым.

По словам городского головы, в компании объяснили, что это критическая инфраструктура, поэтому посторонних людей в укрытие не допускают.

В то же время Сидор заверил, что все вопросы, касающиеся безопасности людей, обязательно решат.

Мы сделали выводы. И думаю, такого больше не будет. Кто думал, что может быть десятикилометровый радиус повреждения. И что весь город будет иметь такие последствия,

– рассказал Славутский городской голова.

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