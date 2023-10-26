Речь об укрытии в помещении "Укртелекома" и противорадиационном укрытии в многоэтажке возле детского сада, сообщил городской голова Славуты Василий Сидор.
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Ко мне поступило два сообщения-жалобы о доступе к укрытиям. Это объект "Укртелекома" и противорадиационное укрытие в многоэтажке возле детского сада. Последнее использовали заведения дошкольного образования: там хранились продукты, вода, другие вещи, но после обращения людей уже все оттуда забрали,
– сообщил городской голова.
Откроют ли укрытие теперь
Теперь, по его словам, укрытие в садике будет доступно местным жителям во время воздушной тревоги. А вот по хранилищу в помещении "Укртелекома" – продолжаются переговоры с руководством и пока вопрос остается открытым.
По словам городского головы, в компании объяснили, что это критическая инфраструктура, поэтому посторонних людей в укрытие не допускают.
В то же время Сидор заверил, что все вопросы, касающиеся безопасности людей, обязательно решат.
Мы сделали выводы. И думаю, такого больше не будет. Кто думал, что может быть десятикилометровый радиус повреждения. И что весь город будет иметь такие последствия,
– рассказал Славутский городской голова.
Атака по Славуте: главное
- Утром 25 октября Россия дронами атаковала Хмельницкую область, обломки сбитых дронов упали на объект критической инфраструктуры в городе Славута Шепетовского района.
- 1760 объектов получили повреждения, среди них многоквартирные и частные дома, учебные заведения, социальной сферы, культуры и медицины.