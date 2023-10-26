Мова про сховище у приміщенні "Укртелекому" та протирадіаційне укриття у багатоповерхівці біля дитячого садочка, повідомив міський голова Славути Василь Сидор.

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До мене надійшло два повідомлення-скарги щодо доступу до укриттів. Це об'єкт "Укртелекому" та протирадіаційне укриття у багатоповерхівці біля дитячого садочка. Останнє використовували заклади дошкільної освіти: там зберігалися харчі, вода, інші речі, але після звернення людей, уже все звідти забрали,

– повідомив міський голова.

Чи відкриють укриття тепер

Відтепер, за його словами, укриття в садочку буде доступним для місцевих жителів під час повітряної тривоги. А ось щодо сховища у приміщенні "Укртелекому" – тривають перемовини з керівництвом і поки питання залишається відкритим.

За словами міського голови, в компанії пояснили, що це критична інфраструктура, а тому сторонніх людей в укриття не допускають.

Водночас Сидор запевнив, що усі питання, які стосуються безпеки людей – обов'язково вирішать.

Ми висновки зробили. І думаю, що такого більше не буде. Хто ж думав, що може бути десятикілометровий радіус пошкодження. І що все місто буде мати такі наслідки,

– розповів Славутський міський голова.

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