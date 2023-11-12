Российские паблики публикуют видео удар по балкеру Kmax Ruler в порту Одессы 8 ноября.
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Появились кадры атаки на судно Kmax Ruler
Британская разведка считает, что Х-31 могла использоваться оккупантами для поражения украинских радиолокационных станций (РЛС) в этом районе, а по судну могла быть запущена по ошибке. Мол, оккупанты считали, что целятся в военный радар, спутав его с радаром на гражданском судне. Но капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что оккупанты прицельно избивали по кораблю.
Это 100-процентная акция направлена на то, чтобы напугать гражданских судовладельцев, капитанов, чтобы суды в порты Украины не ходили,
– сказал он.
Тем временем российские каналы даже не стесняются распространяющей в сети видео атаки:
Что известно об атаке на судно в Одессе
- 8 ноября в ВСУ сообщили, что враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области из самолетов тактической авиации в Черном море.
- Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии. Корабль входил в порт. В результате атаки погиб лоцман – гражданин Украины, еще три члена экипажа, граждане Филиппин, получили ранения.
- Министр инфраструктуры Украины добавил, что судно загружало железную руду, предназначенную для стратегического союзника России – Китая.