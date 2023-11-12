Российские паблики публикуют видео удар по балкеру Kmax Ruler в порту Одессы 8 ноября.

Смотрите также Защитить Одессу может только ПВО: будет ли полезен для сохранения города статус ЮНЕСКО

Появились кадры атаки на судно Kmax Ruler

Британская разведка считает, что Х-31 могла использоваться оккупантами для поражения украинских радиолокационных станций (РЛС) в этом районе, а по судну могла быть запущена по ошибке. Мол, оккупанты считали, что целятся в военный радар, спутав его с радаром на гражданском судне. Но капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что оккупанты прицельно избивали по кораблю.

Это 100-процентная акция направлена на то, чтобы напугать гражданских судовладельцев, капитанов, чтобы суды в порты Украины не ходили,

– сказал он.

Тем временем российские каналы даже не стесняются распространяющей в сети видео атаки:

Что известно об атаке на судно в Одессе