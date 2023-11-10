Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его мнению, мировой охранный статус центра Одессы поможет Украине в будущем.
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Последствия последнего большого удара по Одессе
Во время последнего массированного обстрела Одессы в Хаджибейском и Приморском районах было повреждено 33 дома, из которых 6 имеют историческую ценность. Посреди одной из улиц образовалась воронка на месте трамвайного маршрута.
Тогда же были повреждены и здание Одесского художественного музея. Сейчас здание консервируют, однако руководство ожидает, что возможность посещать музей появится уже в декабре.
"На момент обстрела в художественном музее длилась экспозиция, посвященная его 124-летию. Еще в первые дни вторжения были проведены необходимые мероприятия по сохранению музейных фондов", – рассказал Братчук.
Сергей Братчук о достопримечательностях Одессы: смотрите видео
Поможет ли Одессе охранный статус ЮНЕСКО
За время полномасштабного вторжения в Одессе было повреждено 93 объекта исторического центра, находившихся под охраной ЮНЕСКО. Этот статус центр Одессы получил в январе 2023 как определенный символический жест от организации, в надежде, что это поможет сохранить ее от обстрелов.
Однако этого не произошло, и никакие аргументы относительно мировой ценности одесского наследия не помешали агрессору, например, ударить по Спасо-Преображенскому собору. Впрочем, вряд ли в России вообще что-нибудь слышали о его ценности.
К сожалению, единственным, что способно защитить одесские памятки, является не ЮНЕСКО, а ПВО. А охранный статус ЮНЕСКО сможет помочь Одессе отстроить свой исторический центр после победы над врагом, а для Украины – станет еще одним свидетельством целенаправленного террора России в международном уголовном суде,
– убежден Братчук.
Российская агрессия против Украины: последние сведения
- Согласно сообщениям обозревателей, в последние недели обострилась ситуация на левом берегу Херсонщины. Там оккупанты прибегают к минированию объектов и отключению связи и электричества. К тому же, было принято решение о замене российского командующего на Херсонском направлении, поскольку тот не справлялся с ожиданиями высших должностных лиц.
- В то же время Россия возобновила попытки наступления на Лиманском направлении близ Новоегоровки и на Купянском направлении возле Синьковки. По словам Генштаба ВСУ, атаки агрессора удалось отразить.
- Боевые столкновения высокой интенсивности продолжаются по всей линии фронта. Из-за этого за 8 ноября оккупанты потеряли более 1000 своих военных погибшими.