Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Повреждена инфраструктура и многоэтажки.

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Шостка атакована ракетным ударом

Армия России 20 января атаковала Шосткинскую общину на Сумщине ракетным ударом.

По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. В результате атаки повреждены жилые многоэтажки и объект инфраструктуры.

На месте инцидента работают экстренные службы, которые фиксируют последствия и ликвидируют последствия вражеской атаки. местные власти призывают граждан беречь себя, соблюдать правила безопасности и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

К слову, ранее Сумская областная военная администрация опровергла информацию о прорыве россиянами государственной границы Украины возле Журавки и Проходов.

Сейчас ситуация на границе стабильная, но враг продолжает попытки проникновения вражескими диверсионно-разведывательными группами.

Кроме того, 20 января Украина возобновила работу государственных реестров после крупнейшей российской кибератаки, произошедшей в декабре 2024 года.