Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки.

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Шостка атакована ракетним ударом

Армія Росії 20 січня атакувала Шосткинську громаду на Сумщині ракетним ударом.

За попередніми даними, постраждалих серед людей немає. Внаслідок атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки та об’єкт інфраструктури.

На місці інциденту працюють екстрені служби, які фіксують наслідки та ліквідують наслідки ворожої атаки.Місцева влада закликає громадян берегти себе, дотримуватися правил безпеки та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

До слова, раніше Сумська обласна військова адміністрація спростувала інформацію про прорив росіянами державного кордону України біля Журавки та Проходів.

Наразі ситуація на кордоні стабільна, але ворог продовжує спроби проникнення ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

До того ж Україна 20 січня відновила роботу державних реєстрів після найбільшої російської кібератаки, що сталася у грудні 2024 року.