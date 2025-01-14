Сумська обласна військова адміністрація спростувала перехід кордону ворожими військами, повідомляє 24 Канал. Сили безпеки та оборони утримують кордон і готові дати відсіч ворогу.

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Яка ситуація на Сумщині

Нині ситуація на кордоні залишається стабільною й складною. Протягом останнього місяця все ще фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп проникнути на територію Сумщини.

Але всі ці ДРГ знищуються нашими захисниками і захисницями,

– написали в ОВА.

Там закликали дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти дані з різних джерел та довіряти лише офіційним – Міністерству оборони України, Генштабу ЗСУ та Сумській обласній військовій адміністрації.

До слова, в ISW 12 січня писали про перетин кордону Сумської області окупантами. Росіяни буцімто просунулися на захід від Журавки.

Натомість росіяни переконували, що зайшли в Сумську область, аби обійти Миколаєво – Дарино – селище у Курській області – з півдня. Також вони нібито просунулися в районі Проходів, розташованих на північний схід від Сум. Проте, ISW не знайшов цьому підтвердження.