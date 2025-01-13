Так, геолокаційні кадри за 10 січня свідчать, що окупанти перейшли на північ кордон Сумської області і просунулися на захід від Журавки, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Що відомо про ворожий прорив на Сумщині

Російський воєнкор стверджував, що загарбники зайшли в Сумську область, щоб обійти Миколаєво – Дарино – селище у Курській області – з півдня. Крім того, блогер зазначав, що нібито противник також просунувся в районі Проходів, що розташовані на північний схід від міста Суми. Втім, цьому ISW не знайшло підтвердження.

Де розташована Журавка: дивіться на карті

Де розташоване село Проходи: дивіться на карті

Яка ситуація на північному кордоні / Фото ISW

Нагадаємо, що 5 січня Сумська ОВА повідомила про захід на територію області окремих диверсійних груп окупантів. Їх своєчасно знищували українські військові та прикордонники. "Перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було", – йшлося у заяві.

Наприкінці грудня російська пропаганда поширила неправдиву інформацію про захоплення села в Сумській області.