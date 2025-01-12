Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БО "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що наступ окупантів буде настільки потужним, наскільки у ЗСУ матимуть сил та засобів протистояти їм. Якщо буде достатньо оборонного ресурсу, то українським військовим вдасться зупинити просування ворога.

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Військова допомога Україні

Ігор Романенко зауважив, що Сили оборони вже другий рік не отримують від партнерів достатню кількість військової допомоги, щоб зупинити просування росіян.

Якщо будуть інструменти для оборони, то ЗСУ не пустять окупантів ні на Сумщину, ні на Харківщину, Херсонщину чи Запоріжжя. Фронт дуже широкий, а росіяни проводять бойові дії всюди,

– сказав він.

На думку генерал-лейтенанта, потрібно змінити ситуацію, щоб у Сил оборони з'явилися всі необхідні засоби для того, щоб зупинити просування країни-агресорки. Це можна зробити, якщо союзники почнуть надавати Україні всю обіцяну військову підтримку.

Варто зауважити, що Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не виноситиме на голосування Конгресу законопроєкт про додаткові 24 мільярди доларів допомоги Україні. Він вважає, що рішення щодо подальшої підтримки України має ухвалювати новообраний президент США. Наразі військова допомога Україні надається в рамках раніше схвалених пакетів, а запит Байдена на додаткове фінансування викликав критику з боку частини республіканців.