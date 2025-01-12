Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БО "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что наступление оккупантов будет настолько мощным, насколько в ВСУ будут иметь сил и средств противостоять им. Если будет достаточно оборонного ресурса, то украинским военным удастся остановить продвижение врага.

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Военная помощь Украине

Игорь Романенко отметил, что Силы обороны уже второй год не получают от партнеров достаточное количество военной помощи, чтобы остановить продвижение россиян.

Если будут инструменты для обороны, то ВСУ не пустят оккупантов ни на Сумщину, ни на Харьковщину, Херсонщину или Запорожье. Фронт очень широкий, а россияне проводят боевые действия везде,

– сказал он.

По мнению генерал-лейтенанта, нужно изменить ситуацию, чтобы у Сил обороны появились все необходимые средства для того, чтобы остановить продвижение страны-агрессора. Это можно сделать, если союзники начнут предоставлять Украине всю обещанную военную поддержку.

Стоит заметить, что Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование Конгресса законопроект о дополнительных 24 миллиардах долларов помощи Украине. Он считает, что решение о дальнейшей поддержке Украины должен принимать новоизбранный президент США. Сейчас военная помощь Украине предоставляется в рамках ранее одобренных пакетов, а запрос Байдена на дополнительное финансирование вызвал критику со стороны части республиканцев.