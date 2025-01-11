Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про ситуацію в Кураховому. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Українські військові є на ТЕЦ

За словами речника, станом на ранок 11 січня наші військові утримували позиції на ТЕЦ. Українські воїни також завдають ворогу збитків, яких тільки можна завдати, коли ворог намагається знищити всі будівлі, до яких може дотягнутися.

Інформацію про напівоточення наразі не можемо підтвердити,

– пояснив він.

Раніше російське міноборони заявило про захоплення Курахового, однак українські військові заперечують це, стверджуючи, що в місті тривають бої.

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, бої ведуться в межах Курахового, однак росіяни поспішили заявляти про окупацію. Однак про окупацію міста заявляли також аналітики DeepState, а зі зведення Генштабу зник Курахівський напрямок.