Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о ситуации в Курахово. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Смотрите также Один из крупнейших и самых современных НПЗ России, – ЦПД о попадании по "Танеко"

Украинские военные есть на ТЭЦ

По словам представителя, по состоянию на утро 11 января наши военные удерживали позиции на ТЭЦ. Украинские воины также наносят врагу ущерб, который только можно нанести, когда враг пытается уничтожить все здания, до которых может дотянуться.

Информацию о полуокружении пока не можем подтвердить,

– пояснил он.

Ранее российское минобороны заявило о захвате Курахово, однако украинские военные отрицают это, утверждая, что в городе продолжаются бои.

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, бои ведутся в пределах Курахово, однако россияне поспешили заявлять об оккупации. Однако об оккупации города заявляли также аналитики DeepState, а из сводки Генштаба исчезло Кураховское направление.