Ввечері 6 січня загарбники з дрона вдарили по маршрутці у Корабельному районі міста. Тоді двоє людей загинули і десятки отримали поранення. Стало відомо, що 20 січня противник знову атакував громадський транспорт, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення очільника МВА Романа Мрочка.

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Росіяни вдарили по автобусу

️У Дніпровському районі міста на автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику, окупанти скинули вибухівку з дрона. Уламками від розбитого лобового скла був поранений водій. 56-річний чоловік наразі ушпиталений. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

До слова, нещодавно загарбники вбили на Херсонщині волонтерку Ірину Байраченко. Вона отримала тяжкі поранення під час ворожого обстрілу та померла в лікарні. Жінка допомагала безпритульним тваринам, літнім людям та українським захисникам. Їй було 42 роки. Без матері залишилася донька-школярка.