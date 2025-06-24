Его достали из-под завалов разрушенного дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

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Атака на Сумскую область

В результате атаки ранены мама ребенка, старшая сестра и бабушка.

Российская атака забрала у семьи ребенка и дом. Это – очередное следствие циничной атаки России по мирному населению,

– подчеркнул Григоров.

глава ОВА сообщил, что всего в результате атаки погибли 3 человека. Еще 6 человек получили ранения, из них – 3 детей.

Он информировал, что пострадавшие с множественными травмами, в частности у них ожоги, переломы, они находятся в состоянии острой стрессовой реакции.

"Этой ночью враг направил восемь ударных БпЛА по жилой улице в селе Верхнесыроватской общины. Повреждены и разрушены более 20 частных домов, автомобили", – рассказал детали глава ОВА.

он отметил, что на месте работает штаб по ликвидации последствий. Каждой семье окажут необходимую помощь и поддержку.