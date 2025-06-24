Його дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Атака на Сумщину

Внаслідок атаки поранені мама дитини, старша сестра та бабуся.

Російська атака забрала в сім'ї дитину та дім. Це – черговий наслідок цинічної атаки Росії по мирному населенню,

– підкреслив Григоров.

️Очільник ОВА повідомив, що усього внаслідок атаки загинули 3 людей. Ще 6 людей зазнали поранення, з них – 3 дітей.

Він інформував, що постраждалі з множинними травмами, зокрема у них опіки, переломи, вони перебувають у стані гострої стресової реакції.

️"Цієї ночі ворог спрямував вісім ударних БпЛА по житловій вулиці у селі Верхньосироватської громади. Пошкоджені та зруйновані понад 20 приватних будинків, автомобілі", – розповів деталі глава ОВА.

️Він наголосив, що на місці працює штаб з ліквідації наслідків. Кожній родині нададуть необхідну допомогу і підтримку.