Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

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На Сумщине есть пострадавшие в результате атаки 23 июня

Российские захватчики ударили БПЛА по Путивльской общине Сумской области. Повреждены близлежащие здания и автомобиль.

Председатель ОВА констатировал, что Россия цинично бьет по гражданским – в очередной раз подтверждая свою террористическую сущность.

В результате вражеской атаки по Путивльской общине пострадали дети и молодежь. Среди них мальчик 6 лет и девушка – 16 лет. Состояние всех – нетяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь,

– написал Григоров.

Подчеркнул, это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в частности, несовершеннолетние.

Около 16:38 председатель ОВА заявил, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 11. Среди них – беременная. Женщину госпитализировали.

Олег Григоров уточнил, что есть люди с ранениями, а также те, кто обратился за помощью из-за сильной реакции на стресс. Чиновник пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Последствия российской атаки / Фото Сумской ОВА

Кстати, российский беспилотник также атаковал село в Краснопольской общине. Получил ранения местный житель.