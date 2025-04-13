В Генштабе назвали российский обстрел Сум очередным преступлением против человечности, передает 24 Канал.
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Россия четко показала, что не хочет мира
В ведомстве подчеркнули, что враг не способен достичь стратегических успехов на фронте, а потому прибегает к своей привычной тактике – воюет с мирным населением.
Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель – посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие,
– отметили в Генштабе.
Военные пообещали, что их ответ захватчикам будет жестким. Они будут уничтожать оккупантов и их технику повсюду.
К слову, Россия нанесла удар по зданию Сумского университета, где был запланирован детский спектакль "Прихотливая принцесса". Взрывы произошли менее чем за час до начала представления.