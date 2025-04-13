Там в этот день было запланировано детское представление, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В Сумах ракета ударила по мирному населению: погибли десятки людей, почти 100 – пострадали

Детей приглашали на спектакль о любви

Детский спектакль должен был пройти в помещении конгресс-центра Сумского государственного университета.

Маленьких жителей города приглашали посмотреть спектакль "Капризная принцесса" – музыкальную сказку о любви.

Она была запланирована на 11:00, а взрыв в Сумах прогремел в 10:17, а через несколько минут – повторный.

Запланированный детский спектакль в Сумах / Скриншот 24 Канала

Напомним, что в результате удара были разрушены здания Сумского государственного университета. В конгресс-центре учебного заведения регулярно проводили культурные и художественные мероприятия.

Кроме того, среди 32 жертв России есть 2 ребенка. По ним во многих городах и областях Украины объявили Дни траура.

Также в результате российской атаки пострадали 99 человек, среди которых – 11 детей.