Об этом объявили уже в ряде города и областей нашего государства, передает 24 Канал.

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Украина в ближайшие дни в трауре

14 – 16 апреля объявили Днями траура в самих Сумах.

У Сумском городском совете сообщили, что на административных зданиях, сооружениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги.

Также на территории общины отменены развлекательные мероприятия, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли, общественного питания и общественном транспорте.

13 – 15 апреля объявили Днями траура также в Конотопе.

Сегодня, в понедельник и вторник объявляю Днями траура по жертвам московитской агрессии в Сумах,

– написал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

14 апреля государственные флаги приспустят и в Запорожье, Харькове и Кривом Роге.

Кривой Рог совсем недавно пережил и переживает до сих пор такую же боль, которую нельзя передать никакими словами,

– написал Александр Вилкул.

Также в этот день в трауре будет Киевщина.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Киевщина вместе с Сумами. Это наша общая боль и горе. Светлая память", – написал председатель ОВА Николай Калашник.

О Днях траура в воскресенье и понедельник сообщил также мэр Львова Андрей Садовый.

"Община Львова выражает искренние соболезнования нашей дружественной общине", – написал он.

24 Канал выражает соболезнования всем погибшим во время атаки России на Сумы. Вечная и светлая память!