Про це оголосили уже у низці міста та областей нашої держави, передає 24 Канал.
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Україна найближчими днями у жалобі
14 – 16 квітня оголосили Днями жалоби у самих Сумах.
У Сумській міській раді повідомили, що на адміністративних будівлях, спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено державні прапори.
Також на території громади скасовано розважальні заходи, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, громадського харчування та громадському транспорті.
13 – 15 квітня оголосили Днями жалоби також у Конотопі.
Сьогодні, в понеділок і вівторок оголошую Днями жалоби за жертвами московитської агресії в Сумах,
– написав міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
14 квітня державні прапори приспустять й у Запоріжжі, Харкові та Кривому Розі.
Кривий Ріг зовсім недавно пережив і переживає досі такий самий біль, який не можна передати жодними словами,
– написав Олександр Вілкул.
Також цього дня у жалобі буде Київщина.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе. Світла пам'ять", – написав голова ОВА Микола Калашник.
Про Дні жалоби у неділю та понеділок повідомив також мер Львова Андрій Садовий.
"Громада Львова висловлює щирі співчуття нашій дружній громаді", – написав він.
24 Канал висловлює співчуття усім загиблим під час атаки Росії на Суми. Вічна та світла пам'ять!