Спасатель ГСЧС рассказал, как спасали людей, оказавшихся под завалами из-за попадания ударного беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой "Кордон.Медиа".

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Как ГСЧС проводили спасательную операцию в Сумах

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Олег Стрелка говорит, что в результате атаки "Шахедом" в многоэтажке было разрушено 9 квартир. Часть людей просто зависла над бетонными плитами.

По его словам, по состоянию на 09:00 спасатели продолжают разбирать завалы и проводить аварийно-поисковые работы. Стрелка отмечает, что от удара конструкции дома обвалились с седьмого по первый этаж. Часть пострадавших была заблокирована среди бетонных обломков.

Были случаи, когда люди попросту зависли над этими бетонными плитами, нужно было их искать, нужно было их снимать. Были такие, что не могли самостоятельно передвигаться,

– говорит Олег Стрелка.

Он добавляет, что спасателям удалось эвакуировать из дома 118 граждан. Стрелка отмечает, что работы усложняются из-за риска дальнейших обвалов и других угроз для жизни работников ГСЧС, поэтому "нужно все очень и очень продумывать".

Отметим, что ранее спасатели достали из-под завалов на пятом этаже тела мужа и жены. Кроме этого, среди пострадавших в результате атаки есть 7-летняя девочка и 18-летний парень.