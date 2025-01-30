Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

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Из-под завалов многоэтажки в Сумах вытащили тела супругов

В течение ночи спасатели ГСЧС разбирали завалы в многоэтажном доме, и только утром им удалось достать тела погибших мужчины и женщины. По состоянию на 7:30 известно о девяти пострадавших, среди которых 7-летняя девочка и 18-летний парень.

Из-под завалов спасатели достали тела супругов: смотрите видео

Российские войска атаковали "Шахедом" панельный жилой дом, что создает высокий риск дальнейшего обвала конструкций. Все жители дома были эвакуированы.

Спасатели разбирают многоэтажки завалы в Сумах / Фото ГСЧС

Из-под завалов на пятом этаже спасатели извлекли тела третьей и четвертой жертвы. Таким образом, количество жертв трагедии возросло до четырех.

30 и 31 января в Сумах объявлены днями траура по погибшим.